Wall Street : et de 13 à la hausse sur le 'Dow' après la FED

S'il fallait illustrer le concept de 'fait accompli' sur les marchés financiers, cette séance du 26 juillet serait l'exemple parfait : rien ne bouge, aucune tendance n'émerge.

Ni le communiqué diffusé à 20H, ni la conférence de presse qui a suivi n'ont provoqué la moindre vaguelette à Wall Street, sur les T-Bonds ou sur le FOREX.

La FED a bien sûr annoncé une hausse de +25Pt (à 5,25/5,50%) mais le suspens restait entier en ce qui concerne la séance de questions/réponses post FOMC.



Jerome Powell a réussi pendant 1/2 heure a parler sans rien dévoiler qui rassure ou qui inquiète Wall Street, c'est un exploit.



Même la phrase' je ne pense pas qu'il y aura une baisse de taux cette année' n'a suscité aucune émotion : comme si Wall Street s'attendait à ce qu'il dise cela, sachant que les investisseurs pensent qu'il s'adaptera à la conjoncture, si jamais des signaux de récession venaient à compromettre les perspectives bénéficiaires des entreprises en 2024 et la valorisation très tendue que l'on observe actuellement et qui ne 'tient' que par la conviction qu'après un atterrissage en douceur, la baisse des taux relancera la mécanique haussière de l'économie.



Le Dow Jones (+0,23% au final) a ainsi pu aligner 13ème hausse consécutive pour la première fois depuis la période du 5 au 20 janvier 1987.



Le S&P500 était repassé dans le vert dès 20H35 (dans le sillage des bancaires) et à tenu au-dessus des 4.566 jusque vers 21H30 (une 12ème hausse sur 13 se profilait) et termine in-extremis en repli de -0,02% (lourd repli des 'utilities', distribution d'eau, recyclage de déchets).

Le 'fait accompli' semble jouer également sur le Forex ou le Dollar a fini sur un repli de -0,15% vers 1,1078, exactement sur les niveaux affichés en matinée.

Le Nasdaq aurait lui aussi pu finir dans le vert avec la hausse de Micron Paychex +2,2%, Zoom +2,6%, Lucid +4,6% et d'Alphabet (+5,8%).

Peu après la clôture, Align Techno (soins dentaires) bondissait de +12% sur des résultats supérieurs aux attentes, les résultats de Meta étaient également bien accueillis avec +4,8% en transactions électroniques (3% d'usagers actifs et 5% d'activité supplémentaire sur les réseaux).



Cela s'est joué à très peu de chose, le 'Composite' s'effrite de -0,28%,

dans le sillage d'Oracle, Adobe -2,1%, AMD -2,6%, Microsoft -3,8%, Texas Instruments -5,4%.

Côté chiffres, le Département du Commerce des Etats-Unis annonce un recul de 2,5% des ventes de logements neufs au mois de juin, à un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 697.000, un niveau inférieur au consensus de marché.



Le mois précédent, les ventes avaient bondi de 6,6% (chiffre révisé par rapport aux +12,2% de l'estimation initiale). A 432.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin juin une offre de 7,4 mois au rythme d'écoulement actuel.

La résilience des ventes dans un contexte d'effondrement des dossiers de crédit hypothécaires (-25% depuis 1 an, -30% pour le refinancement) traduit une demande soutenu des investisseurs solvables en recherche de diversification de leurs actifs.



