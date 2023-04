New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fermé la séance de lundi en étant divisée, le Nasdaq se montrant fragilisé au début d'une semaine cruciale à cause notamment des résultats de plusieurs grosses capitalisations du secteur technologique.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,20% et le S&P 500 de 0,09%, tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 0,29%.

afp/rp