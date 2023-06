Wall Street : fin d'une semaine dense sur une note négative

Wall Street a terminé sur une note négative une semaine particulièrement dense : sur la séance de vendredi, le Dow Jones a cédé environ 0,3% à 34299 points, le S&P500, moins de 0,4% à 4410 points et le Nasdaq Composite, près de 0,7% à 13690 points.



Les investisseurs semblaient vouloir marquer une pause après avoir plutôt bien réagi aux dernières annonces de la Fed, qui a pourtant laissé entendre cette semaine qu'elle prévoyait encore deux relèvements de taux supplémentaires d'ici à la fin de l'année.



Le marché voulait en effet croire que la mécanique désormais bien installée de la désinflation -illustrée par les indices de prix parus au cours de la semaine écoulée- finira par dissuader la Réserve fédérale de trop resserrer sa politique monétaire.



La journée a vu sinon la publication -sans beaucoup d'influence sur les marchés- de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, ressorti en hausse bien plus forte que prévu à 63,9 en estimation préliminaire en juin, après 59,2 en mai.



S'agissant des valeurs, l'action Adobe s'est hissée dans le vert avec un gain de 0,9%, l'éditeur de logiciels ayant relevé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats au titre de son deuxième trimestre comptable.



De même, KB Home a grappillé 0,8% avec le soutien de Wedbush, qui est resté à 'surperformance' et a rehaussé son objectif de cours, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour le constructeur de logements.



