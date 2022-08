Wall Street : fin d'une série de hausses hebdomadaires

Les marchés d'actions américains sont repartis à la baisse vendredi, les investisseurs ayant commencé à s'inquiéter de valorisations jugées parfois élevées. Le Dow Jones a lâché près de 0,9% à 33707 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de 2% à 12705 points.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow n'a cédé que 0,2%, mais le Nasdaq a perdu environ 2,6% -sa pire semaine depuis début juillet-, ce qui a mis fin à une série de cinq semaines consécutives de hausse.



En l'absence de catalyseurs, les opérateurs se sont mis sur la réserve et ont pris quelques bénéfices. Pour UBS, c'est l'optimisme qui entourait jusqu'ici la possibilité d'une action plus mesurée de la part des banques centrales qui commençait à s'essouffler.



'Au moins trois mois consécutifs de ralentissement de l'inflation sont nécessaires pour qu'une pause puisse être envisagée', jugeait la banque suisse qui attend des hausses de taux de 100 pb par la Fed d'ici à la fin de l'année, voire plus si l'inflation ne ralentit pas.



Wells Fargo pointait d'ailleurs des propos 'faucons' de plusieurs responsables régionaux de la politique monétaire, tels que ceux du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a 'réaffirmé l'engagement de la banque centrale à continuer de relever les taux'.



Du côté des valeurs, GM a avancé de 2,5% après l'annonce du rétablissement du versement d'un dividende trimestriel en espèces -suspendu en avril 2020, en réponse à l'incertitude provoquée par la pandémie mondiale de coronavirus.



Foot Locker s'est envolé de 20% après l'annonce de la nomination de Mary Dillon comme nouvelle CEO de la chaine d'articles de sport et la publication de trimestriels meilleurs que prévu, ayant éclipsé de piètres perspectives.



Deere a finalement grappillé 0,4% malgré la publication par le fournisseur d'équipements agricoles d'une hausse moins forte qu'espéré de son bénéfice trimestriel et un abaissement de sa prévision de bénéfice annuel.



HP a accusé un recul de 2,8%, pénalisé par un abaissement du conseil de Wells Fargo à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ramené à 30 dollars, le broker s'inquiétant de la baisse attendue de la demande de PC.



