Wall Street : fin de séance positive avec Jerome Powell

La Bourse de New York a terminé positivement une séance de mardi marquée par des propos tenus par le président de la Fed, à Washington. Le Dow Jones a pris 0,8% à 34157 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,9% à 12114 points.



Si Jerome Powell 'a averti les investisseurs que des données économiques solides pourraient pousser la Fed à augmenter encore plus ses taux', Wells Fargo estime qu'il 'n'a pas radicalement changé de ton par rapport au discours de la semaine dernière'.



'Il est resté relativement faucon en déclarant que la banque centrale avait encore un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, mais a reconnu que l'inflation avait récemment diminué', pointe ainsi la banque californienne.



Dans le sillage de la conférence de Jerome Powell, le rendement obligataire à dix ans a fini la séance en hausse de quatre points de base à 3,68%, et le cours du baril de pétrole brut WTI a affiché une progression de 4,4% vers 77,3 dollars.



Seule donnée macroéconomique du jour, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 67,4 milliards de dollars en décembre 2022, après 61 milliards le mois précédent, avec un repli de 0,9% des exportations et une hausse de 1,3% des importations.



Dans l'actualité des valeurs, le chimiste DuPont de Nemours a grimpé de 7,5%, l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard a grimpé de 5,6% et le groupe de gaz industriels Linde a gagné 4,4% en Bourse, en réaction à leurs publications trimestrielles respectives.



