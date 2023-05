Wall Street : fin de semaine sur une note enthousiaste

Les marchés actions américains ont fini la semaine dans l'enthousiasme, portés par les espoirs -d'ailleurs confirmés en cours de week-end- d'un accord à Washington pour relever le plafond de la dette et ainsi éviter un défaut des Etats-Unis.



Sur la séance de vendredi, le Dow Jones a ainsi gagné 1% à 33093 points, le S&P500 -indice de référence pour les gérants américains- a pris 1,3% à plus de 4205 points, et le Nasdaq Composite s'est même adjugé 2,2% à 12976 points.



Les marchés ont ainsi bien résisté à un indice des prix PCE en légère hausse à 4,4% sur un an en avril (+4,7% hors alimentation et énergie), une tendance pourtant de nature à conforter les partisans du maintien d'une politique monétaire de fermeté au sein de la Fed.



Autres données de la séance pour le mois dernier aux Etats-Unis, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% pour des revenus accrus de 0,4%, tandis que les commandes de biens durables ont progressé de 1,1%.



Par ailleurs, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, a été révisé en hausse de 57,7 à 59,2 pour le mois de mai, traduisant donc une contraction moins forte qu'estimé initialement par rapport à avril (63,5).



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont salué les publications trimestrielles de la chaine de vêtements Gap (+12,5%), du groupe de magasins-entrepôts Costco Wholesale (+4,3%), et, dans une bien moindre mesure, de l'éditeur de logiciels Autodesk (+0,7%).



