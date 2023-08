Wall Street : fin de semaine sur une note indécise

Wall Street a terminé la semaine sur une note indécise : sur la séance de vendredi, le Dow Jones a progressé de 0,3% à 35281 points, mais le S&P500 a cédé 0,1% à 4464 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,7% à 13645 points.



La tendance a été alourdie par la persistance d'un courant vendeur sur le marché obligataire, en dépit de la publication de nouveaux indicateurs confortant le scénario d'une poursuite du mouvement de désinflation aux Etats-Unis.



Selon le Département du Travail, les prix américains à la production n'ont augmenté que de 0,3% au mois de juillet, tandis que leur hausse hors alimentation, énergie et services commerciaux a atteint seulement 0,2%.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la soudaine envolée avait déjà pénalisé les actifs risqués la semaine dernière, est remonté à 4,16% suite à la publication de ces chiffres, non loin de plus hauts de 15 ans.



'Les anticipations en matière de rendements obligataires devraient se situer à des niveaux plus élevés compte tenu de la résistance de l'économie, qui laisse penser que la politique monétaire pourrait se révéler plus restrictive que prévu', avertissait-on chez Barclays.



Sur le front des statistiques, le moral des ménages américains s'est dégradé en août, à en croire l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui a reculé à 71,2 en première estimation, contre 71,6 le mois passé, et alors qu'il était attendu en hausse.



Dans l'actualité des valeurs, News Corp a grimpé de 4,7% au lendemain de la publication, par la maison-mère du groupe de presse financière Dow Jones et de la maison d'édition HarperCollins, de ses résultats du dernier trimestre 2022-23.



