New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé jeudi dans le rouge une séance hésitante dans l'attente du rapport crucial sur l'emploi américain vendredi et après une série de remarques plutôt strictes de représentants de la Fed sur la politique monétaire.

L'indice Dow Jones a perdu 1,15%, le Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 0,68% et l'indice élargi S&P 500 1,03%, selon des résultats provisoires à la clôture.

afp/rp