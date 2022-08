New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, triomphant de la torpeur estivale et d'un marché en phase de digestion, sur un marché globalement confiant dans la santé de l'économie américaine.

Le Dow Jones a grappillé 0,06%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a pris 0,21%, et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,24%.

afp/rp