New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé mardi en ordre dispersé, le scénario d'une possible récession faisant flancher nombre de valeurs tandis que le secteur technologique a lui profité d'une baisse des taux obligataires.

Le Dow Jones a abandonné 0,42%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,75%, et l'indice élargi S&P 500 a lui pris 0,16%, selon des résultats provisoires.

afp/rp