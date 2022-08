New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini la semaine en berne, face à la tension des taux obligataires, à la montée du dollar et à celle des cours du pétrole.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,86%, le Nasdaq, à dominante technologique, a chuté de 2,01% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,29%.

afp/rp