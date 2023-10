Wall Street : gains hésitants en vue après l'inflation

Le 12 octobre 2023 à 15:09 Partager

En hausse de 0,1%, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 présagent un début de séance sur des gains hésitants ce jeudi, après la parution de chiffres de l'inflation américaine en demi-teinte au titre du mois écoulé.



D'après le Département du Travail, le taux d'inflation annuel s'est maintenu à 3,7% en septembre, alors qu'il était espéré en petite baisse par les économistes, mais hors énergie et alimentation, il s'est tassé comme prévu à 4,1%.



Ces chiffres semblent donc plutôt aller dans le sens des espoirs du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), dont les minutes de la dernière réunion -dévoilées mercredi en cours de séance- ont reçu un accueil positif sur les marchés.



'Ce procès-verbal révèle que les décideurs de la Fed et leurs services devenaient de plus en plus optimistes quant à leur capacité à ramener l'inflation à la cible de 2% tout en organisant un atterrissage en douceur de l'économie', rappelle en effet Barclays.



Sur ces bases, la banque britannique maintient son pronostic selon lequel le FOMC augmentera ses taux directeurs de 25 points de base avant la fin de l'année, mais pas nécessairement lors de la réunion de novembre.



Dans l'actualité des valeurs, la chaine de drugstores Walgreens Boots Alliance publie au titre de son dernier trimestre 2022-23 un BPA ajusté en diminution de 17% à 0,67 dollar, reflétant le recul des volumes de vaccins et de tests de dépistage de la Covid-19.



Revendiquant une forte demande, Delta Airlines publie au titre du troisième trimestre 2023 un BPA ajusté en hausse de 35% à 2,03 dollars. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la compagnie aérienne basée à Atlanta l'anticipe entre six et 6,25 dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.