Wall Street : gains initiaux effacés, mais semaine positive

Pour la quatrième séance consécutive, les indices US ont clôturé vendredi sur des scores étriqués et le marché a fini sans direction, laissant toutefois la semaine positive (c'est la troisième d'affilée) grâce à la poussée haussière du lundi 6 mai.



Nouvelle occasion manquée pour le S&P500 de battre un record : il avait bien débuté la séance (il grimpait vers 5.240, à 0,25% de sa meilleure clôture du 28 mars), mais il s'est rapidement replié sur ses niveaux de la veille avant de terminer sur un gain symbolique de +0,15% environ à près de 5.223 points.



Le Nasdaq Composite (-0,03% à 16.341 points) a fini pour la quatrième fois consécutive sans direction (aucun écart positif ou négatif supérieur à 0,25%), pénalisé par Moderna -4,4%, PayPal -2,4%, Tesla -2%, Amazon -1,1%, Alphabet et Apple -0,8%. Tout s'est aussi joué lundi avec un gain de +1,2%, les quatre séances suivantes s'étant soldées par une stagnation.



Le Nasdaq-100 s'est toutefois détaché du 'Composite' avec un gain de +0,25% environ, grâce à Charter Com +4,4%, Micron +2,9%, Broadcom +2,1%, Zscaler +1,6%, Nvidia +1,3%.



La hausse des actions a pu être contrariée par le recul des bons du Trésor américain à dix ans : leur rendement est ressorti en hausse de +5,7 points de base à 4,505%, et celui du '2 ans' s'est tendu de +6 points de base vers 4,865%.



Une tension qui semble n'avoir eu aucun rapport avec l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan, retombé de pratiquement -10 points en mai, à 67,4, son plus bas niveau depuis six mois, selon des chiffres préliminaires (les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué).



Dans le détail, la composante des conditions actuelles de l'indice a reculé à 68,8 en mai contre 79 le mois passé, tandis que celle des anticipations a chuté à 66,5 après 76 en avril.



