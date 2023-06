Wall Street : gains vigoureux après une batterie de données

Après des débuts laborieux, Wall Street a fini sur des gains vigoureux jeudi, ayant privilégié une lecture positive de la batterie d'indicateurs du jour : le Dow Jones a grimpé de près de 1,3% à 34408 points et le Nasdaq Composite, de plus de 1,1% à 13783 points.



Parmi les nombreuses données américaines de la séance, les ventes de détail des Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en mai par rapport au mois précédent, mais la production industrielle s'est tassée de 0,2% sur la même période.



Par ailleurs, si l'indice 'Empire State' est remonté à +6,6 en juin, repassant donc au-dessus de la barre de zéro séparant contraction et expansion de l'activité manufacturière locale, l'indice 'Philly Fed' s'est au contraire enfoncé en terrain négatif, à -13,7.



Mais les intervenants ont semblé décidés à regarder le côté positif de ces nouvelles contrastées, ce qui les conduisait à privilégier les valeurs technologiques, à l'image de Meta (+3,1%), Alphabet ou Apple (+1,1%).



Au sein de ce secteur, Microsoft a également été bien orienté (+3,2%) à la faveur de commentaires positifs d'analystes, qui voyaient le géant des logiciels profiter de l'émergence de l'intelligence artificielle générative.



Toujours dans l'actualité des valeurs, Target a gagné 3,5%, le distributeur alimentaire à bas prix ayant annoncé qu'il allait augmenter son dividende trimestriel de près de 2% pour le porter à 1,10 dollar par action.



Enfin, Lennar s'est adjugé 4,8% après la publication par le constructeur de maisons de résultats en baisse pour son deuxième trimestre comptable, mais accompagnés d'un relèvement de ses prévisions de livraisons pour l'exercice.



