Wall Street : hausse des actions dopée par le plongeon du WTI

Les jeux étaient faits dès la première demi-heure : Wall Street a vite pris de l'altitude, mais les scores se sont tout aussi rapidement figés, jusqu'à la clôture. Les trois principaux indices américains alignent ainsi une septième hausse consécutive (et une huitième pour le Nasdaq qui gagne 0,9%).



Le Nasdaq repasse de 12.600 à 13.640, soit +8,3% en ligne droite depuis le 26 octobre. Le 'composite' inscrit sa meilleure clôture depuis le 11 octobre, idem pour le S&P500 qui valide sa plus prolifique série haussière depuis le 15 janvier (avec +260 points contre +280 points il y a 10 mois).



Le S&P et le Nasdaq peuvent toujours compter sur les '7 fantastiques' (avec Apple +1,5%, Amazon +2,1% puis Tesla +1,3%), puis les géants de la 'tech' comme Zscaler +4,9%, Adobe +3,5%, Intuit +2,7%, Airbnb +2,5%, Intel et Palo-Alto +2,2%, Broadcom +1,9%.



Le 'fait du jour', c'est probablement la chute libre -assez inattendue- de -4,6% du pétrole à Londres et à New York (plus lourd repli depuis le 4 octobre) : le 'WTI' décroche vers 77,2$, ce qui provoque des dégagements sur les valeurs pétrolières et parapétrolières, et contribue certainement à l'embellie des T-Bonds US (-9 points de base vers 4,5700%).



Peu de chiffres à l'agenda ce mardi : le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 61,5Mds$ en septembre (contre 58,7Mds$ au mois d'août), creusement qui reflète une augmentation de 2,7% des importations de biens et services par les Etats-Unis, surpassant donc une hausse de 2,2% de leurs exportations.



