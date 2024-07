Wall Street : hausse limitée, mais nouveaux records à la clé

Les marchés d'actions américains ont ouvert en légère hausse mercredi matin, conservant l'élan haussier des dernières semaines qui permet au S&P 500 et au Nasdaq d'enchaîner records sur records.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote moins de 0,1% à 39.294,9 points, mais le Nasdaq s'adjuge 0,4% ce qui lui permet d'inscrire un nouveau pic historique à 18.551,5 points, son 27ème record depuis le début de l'année.



Le 'rally' reste principalement alimenté par le groupe des 'Sept Magnifiques' et tout particulièrement par Nvidia, qui progresse encore de plus de 2% aujourd'hui.



Alors que le début de la saison des résultats approche, les investisseurs attendent beaucoup des géants de la technologie, qui publieront leurs comptes dans les prochaines semaines.



En dépit d'un relèvement d'objectif de cours de Goldman Sachs, Tesla consolide toutefois de 0,4%, victime de quelques prises de profits après son spectaculaire rebond des dernières semaines.



Seule statistique du jour, les stocks des grossistes sont ressortis en hausse de 0,6% en rythme séquentiel en mai, selon le Département du Commerce, ce qui n'a pas eu beaucoup d'effet sur la tendance.



Les investisseurs ont aussi gardé une oreille tendue du côté de la commission financière de la Chambre des représentants, au deuxième jour de l'audition semestrielle du président de la Réserve fédérale devant le Congrès.



Hier, les investisseurs avaient d'abord eu du mal à décrypter les commentaires en demi-teinte tenus par Jerome Powell devant le Sénat, avant de retenir ses propos concernant les dangers d'une baisse potentiellement trop tardive des taux au niveau de l'activité économique et de l'emploi, ce que les intervenants ont interprété comme le signe d'un assouplissement monétaire en septembre.



Les traders évaluent autour de 72% la probabilité d'une baisse des taux à la rentrée prochaine, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



La hausse de Wall Street se traduit par un reflux des rendements des Treasuries, avec un taux à dix ans qui revient vers 4,29%, mais le marché obligataire attend surtout la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger texan (WTI) monte de 0,7% à près de 82 dollars dans la foulée de l'annonce d'une baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



