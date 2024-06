Wall Street : hésitations après des indicateurs contrastés

Wall Street évolue sur une note hésitante mercredi suite à la publication d'indicateurs contrastés, avec des créations d'emplois inférieures aux attentes dans le secteur privé, mais un rebond du secteur des services.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 38.641,6 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1% à 17,038 points sous l'impulsion de la vigueur des valeurs liées aux semi-conducteurs.



Les statistiques économiques publiées dans la matinée sont venues présenter un tableau plutôt mitigé de l'économie américaine.



Selon l'enquête mensuelle ADP, qui précède la statistique officielle de l'emploi attendue vendredi, le secteur privé américain n'a créé que 152.000 emplois le mois dernier, alors que le marché en attendait 175.000.



Sachant qu'un apaisement des tensions sur le marché du travail reste un facteur déterminant en vue de baisses de taux de la Fed, ces chiffres plus mauvais que prévu pourraient pousser la banque centrale à réduire ses taux plus rapidement qu'escompté.



Cette perspective a toutefois été tempérée par l'annonce d'un retour de la croissance du secteur des services en mai, après son accès de faiblesse du mois précédent.



L'indice ISM des services est ainsi ressorti à 53,8 le mois dernier contre 49,4 en avril et alors que les économistes attendaient en moyenne un indice autour de 51.



Le tableau en demi-teinte dressé par les statistiques du jour n'ont guère donné envie aux investisseurs de se porter sur les marchés d'actions, Nasdaq excepté.



Alors que ceux-ci s'interrogent de plus en plus sur l'évolution de la politique monétaire et le calendrier des prochaines baisses de taux, les données d'aujourd'hui n'ont fait que rendre les choses encore plus confuses.



Ces doutes portent un coup d'arrêt au mouvement de détente qui caractérisait depuis quelques jours le compartiment obligataire avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se stabilise autour de 4,32%.



Sur le front des valeurs, ASML grimpe de plus de 6%, stimulé par les propos optimistes tenus par son directeur financier lors d'une conférence téléphonique avec les analystes de Jefferies.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs entraîne dans son sillage d'autres spécialistes du secteur, tels que AMD (+4%) ou l'incontournable Nvidia (+3%).



Avec un gain de 11%, HPE alimente le mouvement haussier des valeurs technologiques suite à des résultats meilleurs que prévu, soutenus par la forte demande portant ses serveurs dédiés à l'IA.



Cisco est en revanche à la traîne (-3,3%) malgré la tonalité positive et les prévisions favorables ayant marqué sa journée d'investisseurs, qui s'est tenue hier à Las Vegas.



