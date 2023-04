Wall Street : hésitations avant une pluie de résultats

Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé lundi matin, l'imminence de nombreuses publications d'entreprises au cours des prochains jours semblant décourager toute prise de risque



En fin de matinée, le Dow Jones oscille autour de son point d'équilibre, à 33.811,8 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,5% à 12.004 points.



Les investisseurs se préparent à une semaine chargée avec une avalanche de résultats dans le secteur technologique, qui seront entrecoupés de plusieurs indicateurs dont l'estimation initiale du PIB de premier trimestre prévue jeudi.



Les publications des poids-lourds Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon seront particulièrement scrutées, au moment où les investisseurs se posent de plus en plus de questions quant à la santé de l'économie américaine.



'La saison des résultats a plutôt bien démarré jusqu'ici, mais tout le monde redoute que les publications à venir confirment qu'une récession se profile bel et bien à l'horizon', explique un trader.



En attendant, Coca-Cola s'adjuge près de 0,5% après avoir fait état de performances de premier trimestre meilleures que prévu, à la faveur de ses hausses de prix destinées à compenser l'impact de l'inflation.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries signe une légère détente en reculant de quatre points de pourcentage vers 3,53%, d'où un nouvel accès de faiblesse du dollar qui cède 0,65% vers 1,1025 face à l'euro.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain (WTI) interrompt son repli en se redressant de 0,5% à 78,4 dollars, soutenu par l'optimisme entourant la réouverture de l'économie chinoise.



