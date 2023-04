New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert hésitante, proche de l'équilibre, vendredi ballotée entre des résultats bancaires décents et des ventes au détail décevantes aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones était stable à +0,01%, le Nasdaq, à forte coloration technologique lâchait 0,19%, et le S&P 500 grappillait 0,05%, quelques minutes après l'ouverture.

afp/rp