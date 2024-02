Wall Street : initiatives figées à la veille du 'PCE'

Wall Street termine en léger repli, ce qui annule les gains de la veille, le S&P500 s'effrite de -0,17% (après +0,17% mardi, très exactement), le Dow Jones ne cède que -0,06% (après -0,25% la veille), le Nasdaq-100 consolide de -0,55% (après +0,2% et un retour au-dessus des 16.000).

Wall Street ne lâche rien et l'attentisme a prédominé à la veille de publication de l'indice 'Core PCE' (hausse des prix à la consommation hors alimentation et énergie) qui est attendu en hausse de 0,3% en janvier.



Toujours pas de consolidation à l'horizon, leader du secteur semi-conducteurs Nvidia est par exemple resté stable jusqu'à 2 heures de la clôture, avant de se replier de -1,3%... après +56% depuis le 1er janvier.



Wall Street n'a pas réagi à 14h30 au chiffre révisé de la croissance américaine sur le 4ème trimestre 2023, ressorti en légère baisse, à 3,2% en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le marché obligataire ne parvient pas à se redresser : les T-Bonds se détendent à la marge de 4,3000% vers 4,272%.



