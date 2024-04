Wall Street : jeu de chamboule-tout après l'inflation

Le 10 avril 2024 à 15:19 Partager

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette baisse mercredi matin suite à la parution de chiffres de l'inflation plus élevés que prévu ayant totalement chamboulé les anticipations concernant de prochaines baisses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais accusent tous des pertes de plus de 1%, annonçant un repli marqué en début de séance.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis avait accéléré le mois dernier en raison des niveaux élevés des tarifs de l'électricité, du logement et des transports.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est quant à lui maintenu à 3,8% le mois dernier, alors que le consensus espérait un reflux vers 3,7%.



Ces données plus solides que prévu - notamment dans le secteur des services - sont venues alimenter les inquiétudes autour d'une inflation persistante obligeant la Fed à maintenir ses taux élevés pendant plus longtemps qu'attendu.



La probabilité d'une baisse de taux par la Fed au mois de juin est ainsi passée de 61% la semaine dernière à moins de 18% suite à la parution de ces chiffres, selon l'outil Fedwatch du CME Group.



Cela fait désormais cinq mois que les chiffres de l'inflation s'amplifie progressivement, ce qui fait que le marché ne peut plus ignorer cette accélération en la considérant comme simplement temporaire.



'Ces données laissent penser que la Réserve fédérale va continuer de se tenir à l'écart pour le moment et qu'elle va reporter sa première baisse de taux au second semestre de l'année, surtout au vu de la vigueur actuelle affichée par l'économie', soulignent les analystes de Commerzbank.



Au moment de l'ouverture de Wall Street, les marchés européens évoluaient sur des notes divergentes. Le DAX allemand reculait de 0,1%, l'Euro STOXX 50 cédait 0,2% mais le FTSE gagnait pas loin de 0,4% à Londres.



Du côté des changes, le billet vert s'envole par rapport à tous les autres grandes devises de référence, l'euro décrochant de presque 0,7% à 1,0775 face au billet vert.



Sur le marché des emprunts d'Etats, le rendement des Treasuries à 10 ans, véritable référence du marché obligataire, remonte à près de 4,49% pour retrouver des plus hauts depuis le mois de novembre.



Le marché prendra connaissance en début de séance des stocks des grossistes, puis des réserves hebdomadaires de pétrole brut.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.