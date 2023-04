Wall Street : journée calme avant le week-end de Pâques

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli vendredi matin, à l'orée d'une séance qui s'annonce relativement calme à la veille du long week-end de Pâques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance prudent.



Les volumes échangés devraient se révéler peu étoffés en cette dernière séance de la semaine, puisque les marchés d'actions américains seront fermés demain pour le Vendredi Saint.



A ce stade de la semaine, le Dow Jones ne s'apprête pas moins à boucler une nouvelle progression hebdomadaire (+0,6%), soit une troisième semaine consécutive de hausse.



Un certain attentisme devrait néanmoins l'emporter à la veille de la publication des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, qui aideront à dresser le bilan de santé de la première économie du monde.



L'annonce, ce matin, d'inscriptions hebdomadaires au chômage en baisse de 18.000 à 228.000 la semaine dernière a conforté le scénario d'un marché du travail toujours aussi solide.



Mais l'état de l'économie américaine commence à inquiéter les investisseurs depuis quelques jours, même si certains stratèges estiment que Wall Street ne tient pas compte de la perspective de plus en plus nette d'une récession.



'Nous nous attendons à ce que l'indice S&P 500 retombe d'ici à la fin 2023, en grande partie parce que les analystes sont encore loin d'intégrer une récession américaine, que nous considérons fort probable après la récente crise bancaire', soulignent les équipes de Capital Economics.



'Nous prévoyons que l'indice redescendra vers un plancher de 3500 points dans le courant du troisième trimestre, avant d'amorcer un redressement', pronostique le bureau d'études basé à Londres.



La journée s'annonce toute aussi calme sur le marché des changes, où le dollar se reprend légèrement face à toutes les devises, en particulier contre l'euro qui revient à 1,0890.



Peu de mouvement non plus sur le front de la dette, avec des Treasuries à dix ans qui poursuivent leur repli en direction de 3,28%.



Sur le NYMEX, les cours du pétrole continuent de faire preuve, eux aussi, d'une certaine faiblesse, fragilisés par la crainte que le ralentissement actuel de l'économie se transforme en récession mondiale.



