Wall Street : l'Europe inquiète de plus en plus

Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi au sortir d'un week-end prolongé alors que les marchés européens poursuivent leur repli dans un environnement marqué par des inquiétudes croissantes sur la santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 abandonnent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance négatif.



Après ses gains vigoureux de la semaine passée, la Bourse de New York - qui était fermée hier pour cause de Labor Day - devrait marquer une pause en raison des craintes grandissantes qui entourent la conjoncture en Europe.



Dernier exemple en date en la matière, plusieurs indices PMI préoccupants en provenance du Vieux Continent sont venus plomber le moral des investisseurs en cours de matinée.



Si l'économie de la zone euro est parvenue à éviter la récession au premier semestre, cette deuxième moitié d'année s'annonce, elle, bien plus difficile.



Autre motif de préoccupation, les signes de résistance de l'inflation laissent craindre un maintien de la politique monétaire restrictive de la BCE à une semaine de la réunion de son conseil des gouverneurs.



Dans ce contexte morose, l'euro s'inscrit en baisse, notamment parce que les investisseurs anticipent une poursuite de la dégradation des indicateurs économiques dans la région au cours des mois qui viennent.



Cette configuration favorise la hausse du dollar, qui joue le rôle de valeur refuge et s'inscrit en hausse pour une septième semaine d'affilée face à la monnaie unique, aux abords de 1,0740.



Les investisseurs américains sont d'autant plus sensibles à l'évolution de la situation en Europe que peu d'indicateurs macroéconomiques figurent à l'agenda cette semaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans accompagne la hausse du dollar et prend 4,5 points de base pour s'approcher de 4,22%.



