Wall Street : l'avertissement de Target jette un froid

Wall Street devrait s'orienter à la baisse mardi à l'ouverture, plombée par les résultats trimestriels décevants dévoilés dans la matinée par le distributeur Target.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 accusent des replis allant de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Sur le plan macroéconomique, les ventes de détail ont augmenté davantage que prévu par les économistes en octobre, progressant de 1,3% après une stagnation le mois précédent.



Les contrats à terme sur les indices new-yorkais ont amplifié leur repli après cette annonce, qui renforce aux yeux des investisseurs le scénario d'une poursuite de la politique restrictive de la Réserve fédérale.



Pour l'instant, la publication de cette statistique ne fait pas remonter les rendements des Treasuries, le taux du papier à 10 ans restant bien en-dessous du seuil des 3,80%, un plus bas de presque deux mois.



Les investisseurs attendent maintenant la publication de la production industrielle, des stocks des entreprises et des réserves hebdomadaires de pétrole.



L'annonce de l'explosion d'un missile en Pologne provoque en revanche des réactions limitées comme l'illustre le repli du dollar, qui ne profite pas de son statut d'actif refuge, signe du calme relatif affiché par les investisseurs face à ce dégât jugé 'collatéral' de la guerre en Ukraine.



Côté valeurs, le titre Target chute de plus de 15% en cotations avant-Bourse suite à l'annonce par le distributeur de l'abaissement de ses prévisions de résultats pour 2022, pour la troisième fois consécutive cette année.



'Cela rappelle beaucoup ce qu'il s'était passé en 2008', souligne John Zolidis, un fin connaisseur du secteur.



'A l'époque, le consommateur était soumis à des pressions toujours grandissantes et l'offre de Target, très tournée vers la consommation non-essentielle (comparativement à Walmart), avait conduit le groupe à des promotions et des avertissements', note l'analyste.



'Quand on remonte à l'exercice 2007, le groupe avait démarré l'année avec un objectif de BPA annuel de 3,60 dollars qui s'était soldé par un score final de 3,34 dollars en fin d'exercice',



Le décrochage de Target entraîne dans on sillage son concurrent Walmart qui recule de 1% en préouverture.



Lowe's, en revanche, gagne du terrain après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la chaîne de magasins de bricolage imitant en cela les performances de son rival Home Depot, publiées la veille.



