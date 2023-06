Wall Street : l'emploi US rassure plus qu'il n'inquiète

Aujourd'hui à 17:12 Partager

La Bourse de New York progresse franchement ce vendredi, soutenue notamment par les valeurs de l'énergie, après avoir bien digéré un rapport sur l'emploi en demi-teinte.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 1,4% à 33.511,4 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 13.206,7 points.



Les chiffres publiés une heure avant l'ouverture ont montré que l'économie américaine avait créé 339.000 emplois non agricoles au mois de mai, un nombre largement supérieur au consensus qui visait 230.000.



Cette statistique plus forte que prévu aurait pu raviver les craintes d'un nouveau tour de vis de la part de la Réserve fédérale, très attentive à l'évolution du marché du travail.



Mais le Département du Travail a annoncé dans le même temps que le taux de chômage s'était accru de 0,3 point à 3,7% de la population active le mois dernier, ce qui constitue une véritable surprise.



Autre signe de ralentissement du marché de l'emploi, le nombre de créations de postes du mois dernier s'avère très inférieur à la moyenne de 370.000 nouveaux emplois générés chaque mois l'an dernier.



'On voit aussi que ceux qui ont un emploi ont tendance à travailler pendant moins d'heures', ajoute un analyste. 'Et la hausse des salaires commence à se tasser', ajoute-t-il.



Conséquence, l'indice CBOE de la volatilité, qui était déjà repassé en-dessous de 20 à la fin du mois dernier, poursuit son repli pour retomber à des plus bas d'un an en-dessous du seuil de 15.



Portées par le redressement des cours pétroliers, les valeurs liées à l'énergie (+2,2%) figurent parmi les principaux moteurs de la progression des marchés, aux côtés des secteurs de la consommation (+2,9%) et des matières premières (+3%).



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de 'Memorial Day', le Dow Jones affiche pour l'instant un gain de 1,2%, tandis que le Nasdaq progresse de 1,8%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.