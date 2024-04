Wall Street : l'emploi américain accueilli avec modération

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note légèrement favorable vendredi matin suite à la publication de chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes au titre du mois de mars.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, signe avant-coureur d'un début de séance en hausse modérée.



Le rapport sur l'emploi publié en début de matinée est venu confirmer la bonne santé de l'économie américaine, mais surtout alimenter les doutes sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le Département du Travail a en effet recensé 303.000 créations de postes non agricoles le mois dernier, contre 270.000 le mois précédent (révisé de 275.000) et un consensus qui visait autour de 200.000.



Ces données laissent à penser que le marché du travail reste très dynamique, ce qui pourrait annoncer une croissance toujours résistante et écarter de prochaines baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.



'On est en droit de se poser la question sur le calendrier de la première baisse de taux sachant que les indicateurs économiques montrent qu'il n'y a aucune urgence à le faire', réagit Mahmoud Alkudsi, analyste marché chez ADSS.



'La Fed peut-elle baisser ses taux tant que la hausse mensuelle des payrolls dépasse largement 200.000?', s'interrogent les équipes d'Oddo BHF. 'L'histoire invite à répondre par la négative', rappelle la banque privée.



Cette statistique vient s'ajouter à d'autres indicateurs attestant de la robustesse du marché de l'emploi, comme l'enquête ADP ou les inscriptions au chômage, ainsi qu'à des déclarations prudentes de hauts dignitaires concernant d'éventuelles baisses de taux.



Sur le marché monétaire, les contrats à terme sur les taux atteignent des plus bas depuis plusieurs semaines, les intervenants revoyant en baisse la probabilité d'une baisse des taux, désormais estimé à 53% contre presque 60% hier.



Wall Street - dont les 'futures' sur indices indiquaient une ouverture en hausse - a accusé le coup mais dans des proportions modérées, ces chiffres entretenant par ailleurs l'optimisme sur la croissance.



'Lorsque le momentum de croissance aux Etats-Unis est plus fort que dans le reste du monde, les actions américaines surperforment', rappelle Florian Ielpo, analyste chez Lombard Odier Investment Managers.



Le dollar s'est nettement raffermi après la publication, ce qui fait chuter l'euro sous la barre de 1,08 face au billet vert, mais les doutes sur la remontée des taux ne provoquant pas de repli des rendements des emprunts d'Etat.



Le papier à dix ans revient ainsi, à plus de 4,39%, à des pics depuis la fin du mois de novembre.



