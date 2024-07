Wall Street : l'emploi laisse entrevoir une baisse des taux

Le 05 juillet 2024 à 15:19 Partager

La Bourse de New York devrait ouvrir en petite hausse vendredi matin, soutenue par l'annonce d'un léger ralentissement des créations d'emplois, qui renforce l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine abaisser ses taux à la rentrée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices avancent d'environ 0,1%, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



La publication, plus tôt ce matin, d'un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis dépourvu de mauvaise surprise a été perçu comme un argument supplémentaire en faveur d'un prochain assouplissement monétaire.



Le Département du Travail a annoncé que l'économie américaine avait créé 206.000 emplois non agricoles au mois de juin, un chiffre à peu près conforme aux attentes du marché, qui visait autour de 200.000 postes.



Parallèlement, le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes l'anticipaient à 4%.



De plus, les chiffres d'avril et de mai ont été révisés à la baisse, pour faire apparaître 111.000 moins de créations de postes qu'initialement annoncé.



Les investisseurs jugent que cet apparent coup de frein au niveau du marché de l'emploi vient renforcer le scénario d'une baisse de taux par la Réserve fédérale dès le mois de septembre.



Les traders tablent désormais avec une probabilité de 71,8% sur une baisse de taux de la Fed le 18 septembre, alors cette possibilité n'était évaluée qu'à 68,4% avant la publication du rapport sur l'emploi.



Sur les marchés, les contrats à terme sur les indices de Wall Street et les Bourses européennes ont maintenu le cap de la hausse après la publication de ces statistiques et les rendements obligataires ont poursuivi leur reflux.



Celui des bons du Trésor à dix ans perd ainsi plus de cinq points de base pour repasser sous la barre des 4,30%, revenant ainsi en direction de plus bas de trois mois.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.