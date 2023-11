Wall Street : l'emploi rassure, mais Apple déçoit

Le 03 novembre 2023 à 14:20 Partager

Wall Street devrait prolonger sa hausse vendredi, les investisseurs saluant les derniers chiffres des créations d'emplois qui plaident en faveur d'un arrêt du cycle des relèvements de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant une poursuite de la dynamique favorable à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que le marché américain de l'emploi avait subi un net coup de frein en octobre, avec la création de seulement 150.000 postes, contre 297.000 le mois précédent.



Ce chiffre très inférieur aux attentes laisse supposer un tassement de l'activité économique qui plaide pour une modération de la Réserve fédérale en ce qui concerne sa politique monétaire.



'De surcroît, les créations d'emplois des mois précédents ont été significativement revues à la baisse et le taux de chômage évolue désormais à un plus haut depuis janvier 2022', font remarquer les analystes de Commerzbank.



Ces données, qui ne sont toutefois pas assez faibles pour donner à s'inquiéter de la santé de l'économie, confortent le choix de la patience fait cette semaine par la Réserve fédérale en matière de taux, ce qui soutient le marché.



Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont bondi après cette statistique, tandis que le dollar s'est orienté à la baisse, tout comme le rendement des Treasuries à 10 ans qui revient à plus bas d'un mois.



Preuve que les chiffres mensuels de l'emploi éloignent aux yeux des investisseurs le risque de voir la Fed continuer de freiner à l'activité, la probabilité d'une hausse de taux en décembre revient sous le seuil des 10%.



Les gains pourraient toutefois rester limités au vu de la forte progression signée par Wall Street ces derniers jours, due à l'approche plus accommodante choisie par la banque centrale américaine.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant une hausse de 4,3% et le Nasdaq une progression hebdomadaire de 5,1%.



La tendance est également alourdie par les résultats sans éclat d'Apple, qui a dévoilé hier soir des performances trimestrielles en ligne avec les attentes, ce qui pèse sur le titre en préouverture.



Les ventes d'iPhone correspondent exactement aux 43,8 milliards de dollars attendus par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'élève à 89,5 milliards de dollars contre un consensus de 89,25 milliards de dollars.



Les intervenants doivent maintenant prendre connaissance de l'indice ISM des services qui devrait indiquer une croissance toujours positive dans le secteur, mais inférieure à la normale.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.