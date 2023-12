Wall Street : l'enthousiasme ne se dissipe pas

Wall Street devrait poursuivre sa hausse jeudi en début de séance, après avoir été propulsée hier à des plus hauts historiques dans un climat d'euphorie dû au changement de stratégie de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,6%, laissant entrevoir de nouveaux records à l'ouverture.



Comme largement anticipé par les marchés, la Réserve fédérale américaine a décidé mercredi de maintenir ses taux inchangés, tout en ouvrant la porte à un 'pivot', c'est-à-dire à un prochain assouplissement monétaire.



Ses prévisions en matière d'évolution des taux, surnommées les 'dot plots', ont ainsi été modifiées pour désormais faire apparaître l'hypothèse de trois baisses de taux en 2024.



'La Fed pouvait difficilement faire plus 'dovish'', estime Bastien Drut, la responsable de la stratégie et des études économique chez CPR AM.



'On sent bien que la baisse rapide de l'inflation sur les derniers mois (ainsi que le rééquilibrage du marché du travail dans une moindre mesure) rend les membres du FOMC beaucoup plus sereins (...), ce qui ouvre la porte à une politique moins restrictive', explique-t-il.



Les indicateurs économiques mitigés dévoilés dans la matinée ne sont pas venus émousser l'enthousiasme des marchés.



Attendues en baisse, les ventes de détail ont rebondi de 0,3% en rythme séquentiel au mois de novembre, accréditant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance évoqué hier par la Fed.



Mais le Département du Travail a recensé 202.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors la semaine du 4 décembre, un chiffre en repli de 19.000 par rapport à la semaine précédente.



Ce reflux montrer que la normalisation du marché de l'emploi prend du temps.



Enfin, les prix à l'importation ont poursuivi leur repli au mois de novembre (-0,4%) du fait du recul des cours du pétrole, signe que la vigueur du dollar continue de limiter les pressions dues à l'inflation importée.



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries revient, à 3,97%, sous le seuil technique de 4%, une première depuis l'été.



L'euro continue de reprendre du terrain face au dollar, en direction de 1,0950, les cambistes prévoyant des baisses de taux plus agressives aux Etats-Unis qu'en Europe, malgré des éléments de langage dénotant aussi une certaine détente aujourd'hui chez la BCE.



