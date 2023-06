Wall Street : l'incertitude sur la Russie maintient le flou

Wall Street devrait poursuivre son repli lundi en début de séance, la mutinerie du groupe Wagner en Russie favorisant le repli sur les valeurs refuges et la hausse du pétrole.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cédaient 0,1%, laissant entrevoir une note de faiblesse à l'ouverture.



Vendredi, l'indice S&P avait mis fin à cinq semaines d'affilée de hausse en rétrocédant 1,5% sur la semaine, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis le mois de mars.



Les investisseurs observent d'un oeil inquiet la montée des tensions en Russie, où une guerre civile semble avoir été évitée de peu ce week-end suite à l'échec de la tentative de coup d'Etat menée par le groupe Wagner.



'Le soulèvement armé du groupe de mercenaires d'Evgueni Prigojine contre l'armée russe au cours du week-end a porté un coup dur au président Poutine et révélé les fissures du régime', estiment les équipes de Capital Economics.



'Il existe encore beaucoup d'inconnues sur la façon dont les choses vont évoluer à ce stade', souligne le cabinet de recherche économique.



Chez Deutsche Bank, on considère que la Russie s'achemine vers des mois, voire des années, d'instabilité politique.



'La situation pourrait accroître le risque d'escalade de la part de Poutine afin de regagner son autorité, ou au contraire le rendre vulnérable, ce qui pourrait avoir des implications différentes pour l'Europe, l'Ukraine et les marchés dans leur ensemble', prévient la banque allemande.



Cette poussée de tension en Russie contribue à un petit rebond des cours du pétrole, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui se traite à 69 dollars, contre 67,6 dollars vendredi matin.



Les cours de l'or, valeur refuge traditionnelle, remonte de 0,5% à 1939,6 points, tandis que le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans cède quatre points de base à 3.69%.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit son redressement face à l'euro, qui recule autour de 1.0915.



Cette semaine verra par ailleurs la publication, vendredi, de nouvelle données sur l'inflation, ce qui explique une forme d'attentisme des acteurs du marché.



