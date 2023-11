Wall Street : l'inflation accueillie avec soulagement

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse mardi après l'annonce d'un ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'inflation aux Etats-Unis, qui accrédite le scénario d'une fin du resserrement monétaire orchestré par la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 1,1% à 1,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en octobre par rapport au même mois de 2022, contre +3,7% au mois de septembre.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier, un niveau là-aussi légèrement en dessous de la prévision du broker.



Il faut remonter à septembre 2021 pour retrouver des chiffres aussi faibles.



'Cela signifie que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'allègent à un rythme plus marqué que prévu', réagissent les économistes de Commerzbank, qui évoquent des chiffres 'étonnamment faibles'.



'Ces bonnes nouvelles devraient aider les marchés d'actions à prolonger leur redressement des dernières semaines', renchérit un trader, qui note que la perspective d'une fin du cycle des hausses de taux constitue un élément porteur pour la consommation à quelques semaines de Noël.



Ces données conduisent surtout les investisseurs à revoir drastiquement leurs anticipations en matière de taux: la probabilité d'un relèvement de 25 points de base le mois prochain est désormais considérée comme nulle, alors qu'elle était encore estimée à près de 15% hier.



Sur le marché obligataire, le réajustement des perspectives de hausse des taux a pour effet un lourd décrochage des rendements des bons du Trésor, avec un papier à dix ans qui perd presque 15 points de base à 4,49%.



Au même moment, le dollar se déprécie très nettement face à l'euro, qui en profite pour remonter aux abords de 1,08 face au billet vert, au plus haut depuis début septembre.



