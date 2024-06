Wall Street : l'inflation de mieux en mieux maîtrisée

Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi suite à la publication des chiffres des prix à la consommation, qui montrent une évolution rassurante de l'inflation aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,8% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) était resté inchangé au mois de mai, après avoir augmenté de 0,3% en avril.



Les analystes s'attendaient à une hausse de 0,1%.



Le CPI dit de base, qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté pour sa part de 0,2% le mois dernier, conformément aux attentes.



Ce chiffre n'avait jamais été aussi bas depuis août 2021.



Les marchés étaient d'autant plus sensibles à ces chiffres que la Réserve fédérale doit rendre dans l'après-midi ses décisions très attendues en matière de politique monétaire.



Ces chiffres allègent un peu la pression sur ses épaules en vue de procéder à une prochaine baisse de taux, peut-être dès le mois de septembre si l'inflation poursuit sa décrue.



'Si ces données sont bienvenues pour la Fed, il en faudra sans doute davantage pour qu'elle commence à abaisser ses taux d'intérêt en s'assurant que l'inflation est revenue sous contrôle', réagissent les économistes de Commerzbank.



Malgré tout, les traders estiment désormais à plus de 61% la probabilité d'un assouplissement monétaire à la rentée, selon l'outil FedWatch du CME, contre autour de 46% hier.



Dans ce contexte, les chiffres de l'inflation pour le mois de mai auraient pu provoquer un nouvel accès de volatilité, et non pas apporter une accalmie.



Mais ces chiffres plutôt maîtrisés font retomber les rendements, avec un papier à dix ans qui retombe vers 4,29%, et devraient logiquement profiter aux actions



Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont d'ailleurs accru leurs gains après la publication de cette statistique.



Les grands indices devraient en profiter pour signer une nouvelle rafale de records, comme ce fut déjà le cas hier grâce à l'accueil favorable réservé aux dernières avancées d'Apple (+7,2%) dans l'IA.



