Wall Street : l'inflation ne reflue que modérément

Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance mardi matin suite à la publication de chiffres de l'inflation plus forts que prévu, qui viennent conforter le scénario de prochaines hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 grignote 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, signalant un début de séance autour de l'équilibre.



Les statistiques publiées en début de matinée montrent que l'inflation aux Etats-Unis ne reflue que très lentement, un constat qui s'inscrit en porte-à-faux avec l'espoir d'un mouvement de désinflation désormais bien enclenché.



D'après le Département du Travail, la hausse de l'indice des prix à la consommation a certes ralenti pour atteindre +6,4% en rythme annuel en janvier, à comparer avec +6,5% au mois de décembre.



Mais les analystes espéraient un ralentissement plus marqué de l'inflation, aux abords de 6,2% d'une année sur l'autre.



Pour Neal Keane, le responsable du trading chez le courtier ADSS, ces chiffres montrent que 'le combat de la Fed contre l'inflation doit faire face à des difficultés à mesure que la banque centrale tente de ramener l'inflation en direction de son objectif des 2%'.



'Cette publication, conjuguée au dernier rapport sur l'emploi bien meilleur que prévu, va certainement soulever des questions lors de sa prochaine réunion, prévue le mois qui vient', ajoute le trader.



'Les attentes actuelles visent un nouveau relèvement de 25 points de base mais des hausses de taux de plus de 25 points ne peuvent plus être exclues au vu des déclarations de la Fed selon lesquelles la bataille contre l'inflation est loin d'être gagnée', conclut-il.



La probabilité d'un nouveau tour de vis monétaire de 25 points au mois de mai dépasse désormais 74%, contre 72% hier, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Le rendement des Treasuries à 10 ans cède, lui, un peu de terrain pour revenir en direction de 3,68% tandis que le dollar se replie face à l'euro et à la livre sterling, mais remonte face au yen.



Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance ce matin de la publication des résultats trimestriels de Coca-Cola, qui a dévoilé des performances en baisse en raison de la vigueur du dollar.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.