Wall Street : l'inflation rassure, mais Intel pèse

Le 26 janvier 2024

La Bourse de New York se montre hésitante vendredi, tiraillée entre les prévisions décevantes d'Intel et la confirmation du mouvement de désinflation qui s'opère aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de presque 0,3% à 38.147,8 points, mais le Nasdaq Composite recule encore de 0,1% à 15.504,3 points, alourdi par le repli généralisé des valeurs liées aux semi-conducteurs.



Les marchés d'actions américains sont revenus progressivement autour de leur point d'équilibre suite à la parution des derniers chiffres de l'inflation, venus le scénario de prochaines baisses de taux de la Fed.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une nouvelle décélération de l'inflation alors que la Réserve fédérale doit se réunir à partir de mardi prochain pour une réunion de deux jours.



Hors produits alimentaires et énergie, deux catégories habituellement volatiles, l'indice des prix 'PCE' - très suivi par la Fed - est passé de +3,2% en novembre à +2,9% d'un mois sur l'autre.



'Cette publication confirme la nette désinflation à l'oeuvre aux Etats-Unis et ouvre la porte à une baisse de taux de la Fed dès le mois de mars', estime Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



D'après l'analyste, cette décélération devrait se poursuivre dans les mois qui viennent en raison de la prise en compte, avec un effet décalé, du fort ralentissement des loyers.



Autre indicateur économique encourageant, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% le mois dernier par rapport à novembre, pour des revenus en croissance de seulement 0,3% d'un mois sur l'autre.



Le compartiment des semi-conducteurs, grand artisan de la progression de Wall Street ces derniers mois, se trouve néanmoins en difficulté suite à la publication peu engageante d'Intel.



Le fabricant de processeurs décroche de plus de 11% et signe la plus forte baisse du Dow après avoir fait état hier soir de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais aussi de prévisions jugées décevantes.



Dans son sillage, tous les grands fabricants de puces comme AMD (-0,1%), Broadcom (-1%), Micron Technology (-1,5%) ou Qualcomm (-1,7%) perdent du terrain en fin de matinée.



Toujours du côté des résultats, American Express s'envole de 7% après avoir dévoilé des performances de quatrième trimestre supérieures aux attentes et dévoilé des prévisions encourageantes pour 2024.



Sur le compartiment obligataire, le ralentissement des tensions inflationnistes ne pèse pas sur les rendements des bons du Trésor, celui du papier à dix ans s'accrochant fermement au seuil des 4,15%.



Sur le marché des changes, le dollar se replie un peu face à l'euro, qui remonte vers 1,0860, après sa remontée des derniers jours qui était due à l'anticipation d'une posture moins accommodante que prévu de la Fed.



S'agissant du pétrole, le baril de brut léger américain (WTI) progresse de 0,3% à 77,6 dollars et se dirige vers une deuxième semaine consécutive de hausse avec un gain de l'ordre de 5% sur l'ensemble de la semaine.



Pour ce qui concerne les marchés d'actions, le Dow Jones affiche à ce stade une progression hebdomadaire de 0,8%, tandis que le Nasdaq gagne 1,3% depuis lundi.



