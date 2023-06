Wall Street : l'inflation scelle la 'pause' de la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin, rassurée par une statistique de l'inflation confortant une approche plus prudente de la Réserve fédérale en matière de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



Après une hausse de 4,9% en avril, l'indice des prix à la consommation américain n'a augmenté que de 4% en mai par rapport au même mois de 2022, soit son taux annuel le plus bas depuis mars 2021.



La publication de cet indicateur meilleur que prévu (le consensus attendait 4,1%) a rassuré les investisseurs quant à la menace constituée par l'inflation et sur le risque d'une nouvelle remontée des taux d'intérêt.



'Cela confirme, dans l'ensemble, notre point de vue selon lequel les pressions inflationnistes devraient s'alléger cette année', réagissent les économistes de Commerzbank.



Dans l'immédiat, le ralentissement de l'inflation semble surtout sceller la décision de la Fed, qui devrait opter en toute logique demain pour un 'statu quo' à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment désormais à plus de 94% la probabilité d'un maintien de ses taux directeurs, contre 79% hier.



Le scénario d'une hausse de taux d'un quart de point à la fin du mois de juillet a également reflué, avec une probabilité maintenant évaluée à 57,8% contre 59,9% la veille, selon ce même outil.



Le dollar a accru ses pertes face à l'euro en réaction à la statistique de l'inflation, portant la monnaie unique à plus de 1,0825, tandis que les rendements des emprunts d'Etat américains reculent, le 10 ans revenant sous le seuil de 3,70%.



