Wall Street : l'optimisme sur l'économie fait son retour

Aujourd'hui à 15:32

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, soutenue par des propos encourageants de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, quant à la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,9%, laissant entrevoir un début de semaine positif.



La perspective d'un atterrissage doux de l'économie américaine, lequel

se caractérise par un ralentissement de la croissance et une baisse de l'inflation, quoique sans récession et sans flambée du chômage, encourage les opérateurs à revenir à l'achat.



'Les investisseurs anticipent de plus en plus des taux de la Fed hauts pour longtemps, mais semblent ne plus attendre de hausse de la part de la banque centrale', explique Vincent Boy, analyste marchés chez IG.



'Par ailleurs, la perspective d'un 'soft landing', à nouveau confirmé par Janet Yellen ce week-end, permet aux marchés de rester solides malgré les risques', ajoute le spécialiste.



Selon des données publiées par FactSet, seulement 62 sociétés de l'indice S&P 500 ont mentionné le terme 'récession' durant leur conférence de deuxième trimestre, contre 113 à l'issue du premier trimestre.



Ces signes d'espoir après plusieurs jours de remontée du pétrole qui préoccupait les investisseurs sur le niveau de l'inflation devait permettre aux marchés d'actions de rebondir.



Le marché s'est montré instable la semaine passée, en raison de toute une série de facteurs allant des difficultés d'Apple en Chine à des statistiques meilleures que prévu, ce qui a conduit le S&P 500 à céder 1,3%.



Les investisseurs attendent à présent la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui se tiendra jeudi et dont l'issue paraît encore très incertaine.



Mais la BCE n'est pas la seule grande banque centrale à être confrontée à un véritable casse-tête et la Réserve fédérale devra, elle aussi, faire des choix cruciaux la semaine prochaine, à l'occasion de son FOMC des 19 et 20 septembre.



Les décideurs de la Fed pourront, au cours des prochains jours, analyser une série d'indicateurs qui leur permettront d'en savoir plus sur l'état de l'inflation et du marché du travail.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa remontée en direction de 1,0735 face à l'euro en attendant la réunion de la BCE tandis que le rendement des Treasuries à dix ans se tend non loin de 4,29%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.