Wall Street : la FED délivre le message qui détend les taux

Le 01 novembre 2023 à 22:32 Partager

Wall Street a doublé ses gains au cours des 75 dernières minutes de la séance, avec une soudaine accélération vers 19H45 alors qu'un élément de langage distillé lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a conforté le sentiment que le cycle de durcissement monétaire est terminé : ce fut un feu d'artifices sur l'obligataire.



Côté actions, ce n'est pas mal non plus : le S&P500 a bondi de +0,5% vers +1,05%, le Nasdaq de +0,7% vers +1,65%, le Dow Jones a pris +0,67% pour s'inscrire à quelques secondes de la clôture au plus haut à 33.275.



Le Nasdaq a bénéficié d'un retour en force sur AMD +9,7%, Dexcom +6%, Nvidia et Micron +3,8%, Meta +3,5%, Amazon +2,9%, Tesla +2,5%, Microsoft +2,4%, Apple et Alphabet +1,9% (les '7 fantastiques' sont bien au rendez-vous et elles ont toutes surperformé leurs indices de référence).



La FED a maintenu -comme prévu- pour un second sommet (FOMC) consécutif ses taux directeurs inchangés (le taux principal à 5,25/5,50%), une décision prise 'à l'unanimité'.

C'était le scénario attendu, compte tenu du climat géopolitique et des signes de difficulté de certains secteurs d'activité (immobilier commercial, avec la faillite de We-Work, de biotechs gourmandes en cash, des banques régionales, etc.) et plus généralement des petites et moyennes entreprises, plombées par le coût de l'argent, avec un Russell-2000 en repli de -7,5% depuis le 1er janvier.



La FED dit rester très attentive aux pressions inflationnistes, et n'est pas certaine que le combat soit terminé, ce qui signifie qu'un 'pivot' n'est pas pour tout de suite.



La réaction des marchés obligataires US fut peu spectaculaire durant 45 minutes (de 19H à 19H45), une détente des rendements était déjà en place avant l'annonce... mais tout s'est accéléré à 19H45 et les T-Bonds à 10 ans affichent -14Pts à 4,735%, le '20 ans' -11,5Pts à 5,105%, le '30 ans' -9,2Pts à 4,931%... et à l'autre bout du spectre, le '2 ans' se détend aussi de -12,3Pts à 4,948%, le '1 an' de -8Pts à 5,375%.

Là encore, la dernière heure a vraiment fait la différence !



Côté chiffres 'macro', le tableau fut plutôt médiocre : le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



L'indice avancé d'activité manufacturière : l'ISM s'est contractée pour le 12ème mois consécutif aux Etats-Unis en octobre, avec un rythme qui s'est même accentué par rapport au mois précédent, à 46,7 le mois dernier contre 49 (l'ISM était attendu inchangé).

Les replis les plus marqués affectent les sous-indices mesurant les nouvelles commandes (chute de 49,2 vers 45,5) et l'emploi (46,8 contre 51,2), tous deux revenus sous la barre des 50 points qui sépare contraction et croissance de l'activité.



Le tableau n'est guère différent du côté du 'PMI' manufacturier de 'S&P Global', qui ressort à 50 en définitive pour le mois écoulé, conformément à son estimation flash et après 49,8 pour septembre.



A noter également la forte baisse du pétrole de -1% vers 80,7$ sur le NYMEX, au plus bas depuis le 29 août.



Pas de changement notable dans l'état des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis: les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 421,9 millions de barils lors de la semaine du 23 octobre, marquant ainsi une hausse modeste de 0,8 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé symétriquement de 0,8 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont progressé d'un anecdotique 0,1 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.