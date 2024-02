Wall Street : la Fed ne gâche pas l'ambiance

Le 01 février 2024 à 17:11 Partager

Wall Street reprend quelques couleurs jeudi en début de séance au lendemain d'une réunion de la Réserve fédérale qui est pourtant venue largement tempérer les anticipations de baisses des taux d'intérêt.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones rebondit de 0,3% à 38,261,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,7% à 15.274,5 points.



Les indices new-yorkais avaient terminé en net repli mercredi après des propos de Jerome Powell, le président de la Fed, selon lequel un assouplissement monétaire dès le mois de mars ne constituait plus le 'scénario central' de la banque centrale.



'Le FOMC ne veut tout simplement pas aller trop vite et être pris à contrepied par les prochains chiffres de l'inflation, qui paraîtront le 9 février', explique un trader.



Conséquence, le marché n'estime plus qu'à 36% la probabilité d'une baisse d'un quart de point des taux directeurs le 20 mars, contre 73% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME



Les marchés obligataires, qui s'étaient déjà fortement détendus la veille, poursuivent sur leur lancée avec un rendement du papier à dix ans qui retombe à plus bas depuis le début de l'année, à 3,88%.



Le rebond des indices américains s'explique également par la publication d'indicateurs venus accréditer le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, si cher aux yeux des investisseurs.



Au rayon de l'emploi, les inscriptions au chômage ont augmenté de 9.000 pour atteindre 224.000 la semaine passée, confirmant la détente opérée par le marché du travail.



Du côté de l'industrie, l'activité manufacturière s'est contractée pour le 15ème mois consécutif en janvier, mais le rythme de son repli a ralenti à la faveur d'une amélioration de la demande et d'une stabilisation de la production.



Selon l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'Institute for Supply Management (ISM), l'indice manufacturier est ressorti à 49,1 le mois dernier, soit une amélioration de deux points par rapport au chiffre du mois précédent (47,1).



S'agissant des résultats, les publications du jour sont davantage marquées par de bonnes surprises dans la sphère 'traditionnelle' que du côté des technologiques.



Merck grimpe de 2,7% après avoir ravi Wall Street ce matin en faisant état de meilleurs résultats que prévu au quatrième trimestre grâce aux performances toujours solides de son anticancéreux Keytruda.



Le fabricant de puces Qualcomm baisse en revanche de près de 4% après avoir fait part de résultats trimestriels meilleurs que prévu mais de prévisions décevantes pour le nouvel exercice.



Alors que les publications des géants technologiques ont jusqu'ici été fraîchement accueillies, renforçant le pessimisme des investisseurs, les annonces d'Apple, Amazon et Meta revêtiront une importance particulière après la clôture des marchés ce soir.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.