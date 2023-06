Wall Street : la Russie limite le goût du risque

Aujourd'hui à 17:52 Partager

Wall Street a démarré la séance sur une note de lourdeur lundi, les investisseurs n'ayant pas trop le goût du risque face à la remontée du risque géopolitique, qui survient dans un climat déjà marqué par des incertitudes concernant l'évolution de la conjoncture économique.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 33.682,9 points, tandis que le Nasdaq Composite abandonne plus de 0,3% à 13.446,9 points.



Bon nombre de stratèges estiment toutefois que la tentative d'insurrection manquée du groupe Wagner ce week-end en Russie ne préfigure en rien un changement susceptible d'affecter le marché.



'De notre point de vue, il s'agit typiquement du genre d'événements géopolitiques qui sont largement commentés mais qui n'ont absolument aucun impact sur les investissements', souligne Joachim Klement, chez Liberum.



'Et si tel devait être le cas, un changement de régime en Russie viendrait plutôt soutenir les cours boursiers et au contraire peser sur les prix du pétrole et du gaz', poursuit-il.



Les événements russes du week-end favorisent néanmoins un repli sur les valeurs refuges qui profite notamment à l'or, qui affiche un gain de 0,2% à 1934,9 dollars l'once.



L'aversion au risque alimente par ailleurs une baisse des rendements des emprunts d'Etat, le 10 ans cédant près de 10 points de base pour revenir vers 3,71%.



L'indice de volatilité du CBOE - souvent surnommé le baromètre de la peur - se redresse quant à lui de 5% à 14,2 points.



Les secteurs les plus défensifs comme l'immobilier (+1,5%) ou les services aux collectivités (+0,5%) sont les plus recherchés. A la hausse également, le compartiment de l'énergie grimpe de 1,5%.



La poussée de tensions en Russie contribue à un petit rebond des cours du pétrole, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui se traite au-delà de 69 dollars, contre 67,6 dollars vendredi.



Côté valeurs, Pfizer lâche 4,5% après avoir décidé d'arrêter le développement clinique d'un médicament anti-obésité en raison d'interactions médicamenteuses et de mesures de transaminases élevées dans des études de phase I.



Tesla perd lui plus de 3% après une dégradation des analystes de Goldman Sachs, qui ne sont plus acheteurs de la valeur suite à ses performances boursières impressionnantes sur la première partie de l'année.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.