Wall Street : la consolidation se poursuit, GE se scinde

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi matin, prolongeant sa pause après les records inscrits la semaine passée sur fond d'inquiétudes concernant une éventuelle escalade des tensions au Moyen-Orient.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkaise cèdent entre 0,6% et 0,8%, annonçant une poursuite de la consolidation d'hier.



Les marchés d'actions américains avaient atteint de nouveaux plus hauts jeudi dernier, à l'issue d'un premier trimestre qui s'était soldé par une hausse de plus de 10% pour le S&P 500 sur les trois premiers mois de l'année.



Il s'agit de sa meilleure performance de l'indice de référence depuis 2019 pour cette période de l'année.



Alors que Wall Street vient d'aligner cinq mois consécutifs de progression, les investisseurs pourraient éprouver le besoin de reprendre leur souffle, d'autant qu'une nouvelle saison des résultats doit bientôt démarrer.



Malgré les chiffres rassurants de l'inflation publiés vendredi, la place américaine avait entamé le deuxième trimestre sur une note relativement terne hier, le Dow Jones ayant cédé 0,6% et Nasdaq Composite ayant grappillé 0,1% sur fond de signaux assez mitigés du secteur manufacturier américain.



Les investisseurs espèrent que la statistique des commandes à l'industrie qui sera publiée dans le courant de la matinée dénotera une tendance plus favorable.



Les chiffres des commandes industrielles sont attendus en hausse de 1% en février, après une chute de 3,6% le mois précédent.



Un nouvel épisode de tensions entre l'Israël et l'Iran fait par ailleurs monter les cours du pétrole et les valeurs refuges suite à des frappes menées pat Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas, à l'origine de plusieurs morts.



Ce regain de tensions, qui fait craindre une escalade au Moyen-Orient, se traduit sur les marchés par une remontée des cours pétroliers, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui progresse de 1,5% à près de 85 dollars.



L'or atteint de son côté, à 2287,5 dollars, un nouveau plus haut historique.



La séance doit être animée entre autres par la première cotation de GE Vernova, la filiale énergétique de GE, qui deviendra de son côté GE Aerospace suite à la scission, GE HealthCare ayant déjà fait son entrée sur le marché en tout début d'année.



