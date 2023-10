Wall Street : la consommation ne faiblit toujours pas

Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin suite à la publication de solides indicateurs économiques, susceptibles d'encourager la Fed à maintenir une orientation agressive, voire à relever de nouveau ses taux cette année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,4% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après une hausse de 0,8% en août, les ventes au détail ont encore augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis, surpassant largement les attentes des analystes (+0,2%).



Hors automobiles et carburants, les ventes de détail ont progressé de 0,6%, témoignant de la bonne santé de la consommation, qui reste le principal moteur de l'économie américaine.



Ces données, qui viennent s'ajouter à de récents chiffres de l'emploi et de l'inflation ayant renforcé la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire, confirme qu'il est encore trop tôt pour les banquiers centraux américains ne baissent leur garde.



Si la consommation des ménages a jusqu'ici bien résisté aux effets du durcissement monétaire, l'effet retardé des hausses de taux devrait finir par impulser une dynamique récessive.



Leurs premiers effets sont déjà visibles sur le secteur de l'immobilier, tandis que le marché de l'emploi commencent à montrer quelques signes de ralentissement, ce qui ne devrait pas dissuader la Fed de conserver une approche restrictive dans sa politique monétaire.



Côté résultats, deux grandes banques américaines ont par ailleurs publié des comptes trimestriels plutôt mitigés.



Goldman Sachs est attendu en repli de 0,3% après avoir fait état d'un profit net en repli de 33% au troisième trimestre, notamment du fait d'une stagnation de ses revenus dans la banque d'investissement et le trading.



Bank of America devrait, de son côté, démarrer la séance en hausse suite à la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par la remontée des taux d'intérêt.



Le géant de la santé J&J a annoncé des ventes de 21,3 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, en hausse de 6,8%, pour un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 6,8 milliards.



