Wall Street : la courbe des taux n'en finit pas d'effrayer

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, alors que les investisseurs paraissent de plus en plus préoccupés par l'évolution des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les rendements des emprunts d'Etat américains à court terme continent d'évoluer bien au-dessus des taux longs, un signal perçu comme potentiellement annonciateur d'une récession économique à venir.



Le marché obligataire reflète les craintes entourant l'impact de la ré-accélération de l'inflation sur l'économie américaine, qui conduisent les investisseurs à anticiper de nouvelles hausses de taux par la Fed.



La courbe des taux suggère désormais que ce sont bien deux hausses de taux de 75 points qui sont anticipées à l'issue des deux prochaines réunion de la Fed des 2 novembre et 15 décembre prochains, soit un objectif final de 5%.



Plusieurs dirigeants de la Réserve fédérale ont profité d'interventions publiques cette semaine pour laisser entendre qu'une poursuite de la remontée des taux était nécessaire pour combattre l'inflation.



Mais les tensions sur les rendements obligataires montrent que le sujet rend les investisseurs toujours très nerveux.



Le rendement des bons du Trésor à dix ans a dépassé ce matin le seuil des 4,30 pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008.



En l'absence d'indicateurs économiques, la cote devrait être animée, entre autres, par le plongeon de Snap (-28% en avant-Bourse), le propriétaire de l'application Snapchat, après la publication de résultats trimestriels décevants.



American Express recule également, cédant 3,7% en cotations électroniques, en dépit de comptes de troisième trimestre ressortis au-dessus des attentes du marché.



D'autres publications sont mal accueillies comme celle de Verizon (-3,6%).



