Wall Street : la dynamique favorable se maintient

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, poursuivant sa dynamique favorable des trois dernières semaines, à l'heure où la saison des résultats touche à sa fin.



Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, les contrats à terme sur les indices boursiers new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Les échanges s'annoncent peu animés en l'absence d'indicateurs économiques importants à l'agenda du jour alors que de nombreux intervenants sont partis en congés d'été.



Vendredi, une statistique de l'emploi bien meilleure que prévu au titre du mois de juillet avait conduit les marchés d'actions américains à finir la séance sur une note mitigée.



Les investisseurs craignent que la statistique incite la Réserve fédérale à procéder à une hausse des taux de 75 points de base à l'issue de sa prochaine réunion du mois de septembre.



Dans ce contexte, les nouvelles données sur l'inflation qui paraîtront cette semaine aux Etats-Unis seront particulièrement surveillées, avec l'idée d'obtenir de précieux indices concernant le rythme du resserrement monétaire.



Pour le reste, la semaine s'annonce relativement calme à Wall Street au moment où le bal des publications trimestrielles commence très sérieusement à marquer le pas.



Seules 23 composantes de l'indice S&P 500 doivent dévoiler leurs comptes au cours des jours qui viennent, dont une seule du Dow Jones (Disney).



A ce stade, sur les 87% des sociétés du S&P ayant présenté leurs performances, 75% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de résultats, contre une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.



Malgré cette sous-performance, le S&P 500 a repris plus de 13% depuis son creux de la mi-juin, sous l'impulsion d'une modération des anticipations d'inflation, d'un tassement des rendements obligataires et de bons résultats des entreprises technologiques.



'Le S&P 500 affiche maintenant un caractère suracheté sur le court terme et approche désormais de sa résistance situé dans la zone des 4200 points', avertit toutefois Mike Gibbs, le responsable du portefeuille d'actions et de la stratégie technique chez Raymond James.



