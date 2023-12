Wall Street : la hausse perdure, mais sans nouveaux records

La Bourse de New York poursuit sa série haussière vendredi, même si gains s'avèrent pour l'instant insuffisants pour établir de nouveaux plus hauts historiques.



En fin de matinée, le Dow Jones avance timidement de 0,1% à 37.254,6 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge un peu plus de 0,5% à 14.842 points.



La perspective d'une prochaine baisse des taux aux Etats-Unis continue d'alimenter l'appétit pour le risque des investisseurs en les orientant vers les marchés d'actions.



Sur l'ensemble de la semaine, marquée par l'inscription de nouveaux records absolus suite au changement de stratégie annoncé par la Fed, le Dow affiche à ce stade une hausse de 2,6%, tandis que le Nasdaq prend un peu plus de 3%.



Comme hier, les derniers indicateurs, plutôt mitigés, ne sont pas venus émousser l'enthousiasme des marchés, qui estiment qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance.



L'indice Empire State - qui mesure l'activité manufacturière dans l'Etat de New York - a pourtant chuté de 24 points en décembre pour s'établir à -14,5.



Cette déception est toutefois compensée par la hausse de l'indice PMI composite de S&P Global, ressorti à 51 en estimation 'flash', à comparer à 50,7 en définitive pour le mois précédent.



Le rebond des cours pétroliers n'a, en revanche, pas tenu, ce qui pèse sur le secteur de l'énergie (-0,9%) qui accuse l'une des plus mauvaises performances de ce début de journée.



Avec un recul de 0,5% à 71,2 dollars, le baril de brut léger américain (WTI) se dirige un bilan hebdomadaire stable après six semaines consécutives de repli.



Suite à son accès de faiblesse des derniers jours, le billet vert remonte face à l'euro, qui revient en direction de 1,09 face au billet vert en réaction à des indices PMI ayant renforcé, aux yeux des investisseurs, la perspective d'une baisse de taux de la BCE.



Le regain d'appétit pour les actions ne limite pas la demande pour les obligations du Trésor américain, dont le rendement à 10 ans revient, à 3,90%, à des plus bas depuis l'été.



Cette dernière séance de la semaine pourrait toutefois se révéler volatile en raison de la journée des 'quatre sorcières', qui marque l'expiration de nombreux contrats à terme et produits dérivés.



