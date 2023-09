Wall Street : la lourdeur l'a emporté en fin de semaine

La semaine s'est achevée à Wall Street sur une consolidation sans intensité, mais qui a démontré la difficulté de conserver les gains initiaux et le caractère 'friable' du marché, en l'absence d'acheteurs suffisamment déterminés : la semaine a fini sur un repli total de 3%.



Sur la séance de vendredi, le Dow Jones a perdu 0,3%, le Nasdaq, 0,1% (sous le poids de Tesla -4,2%) et le S&P500, 0,2%... tandis que le Russell-2000, avec -0,3%, a achevé d'effacer son reliquat de gains annuels : retour à la case départ, neuf mois pour rien !



Le rendement des T-Bonds s'est replié, mais pas suffisamment (à 4,44%, contre 4,495% jeudi soir) : le '10 ans' a terminé la semaine au-delà de son précédent record des 4,36%, ce qui augurait mal de la suite des événements.



D'ailleurs, Michelle Bowman, récemment nommée au 'board' de la Réserve fédérale, a dit s'attendre à une nouvelle hausse de taux dans les mois à venir, et la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a jugé qu'un nouveau resserrement n'était 'clairement pas à écarter'.



Les indicateurs du jour ont en outre confirmé la résilience de l'économie américaine : contrastant avec les médiocres PMI composites parus plus tôt en Europe, celui des Etats-Unis s'est maintenu en zone signalant une expansion d'activité, à 50,1.



Ce maintien masquait toutefois 'une nouvelle perte de vitesse de la croissance dans le secteur des services' selon S&P Global qui a calculé cet indice, un signal qui semblait augurer d'une récession que les marchés refusaient d'envisager.



