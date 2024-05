Wall Street : la lourdeur l'emporte après un épisode volatil

Wall Street en termine exactement sur les niveaux qui étaient les siens avant le communiqué de la FED.

Sur le coup, à 20H01, à l'annonce de la décision 'unanime' de maintenir les taux inchangé, les indices US et les T-Bonds ont semblé figés et le sont restés durant 25 minutes.

Puis nous avons assisté à une séquence 'portes de saloon' avec des indices US prenant +1,5% (sur leurs plus bas)après le début de la conférence de presse de Jerome Powell... mais à 21H25, tout a rebasculé et le S&P500 a dévissé de 5.090 vers 5.020 pour terminer à -0,3%, et au plus bas du jour.



Même scénario pour le Nasdaq revenu en 1/2 heure de 15.900 vers 15.605 (soit -0,33%), dans le sillage d'AMD -8,6% (après des trimestriels juste conformes aux anticipations), de Idexx Labs -5%, Nvidia -3,9%, Microchip et Broadcom (-3,5%).

Doordash dévissait de 12% avec une perte de 6Cts/titre contre 4 attendu.



A noter au sein du 'S&P' le plongeon de Norwegian Cruise et de Starbucks qui ont dévissé de -15%.



En ce qui concerne l'évènement le plus attendu du jour, la FED note que la croissance demeure 'rapide' ('rythme solide') et que les créations d'emploi et la consommation demeurent robustes ('à un niveau élevé) tandis que l'inflation a cessé de se réduire et qu'il n'y a plus depuis quelques mois de signaux d'amélioration.

La FED décide également de réduire le rythme de son 'quantitative tightening' (ou 'QT') de 60 à 25Mds$/mois (contre 30 anticipé), les reventes de MBS (créances immobilières) demeurera en revanche inchangé à -35Mds$/mois.



Les T-Bonds qui s'étaient détendus dès l'ouverture des marchés stagnent aux niveaux qui étaient les leurs avec le communiqué officiel : le '10 ans' en termine à -5Pts vers 4,635.

Le petit événement de la fin de séance, c'est le '2 ans' qui efface -8Pts et retombe sous le seuil symbolique des 5% (de 5,046 vers 4,966%).

Le Dollar finit sans grand changement, en repli de -0,1% d'après le '$-Index' qui retombe vers 106,1



