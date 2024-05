Wall Street : la mécanique haussière s'enraye un peu

La Bourse de New York devrait débuter sur une note irrégulière mardi matin, marquant une pause après sa dynamique haussière des dernières séances qui l'a poussée vers de nouveaux records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont stables, ou reculent de 0,1% ou 0,2%, annonçant peu de changement pour le début de séance.



Les marchés d'actions américains ont bien performé récemment, ce qui a conduit le Dow Jones à franchir le cap des 40.000 points pour la première fois de son histoire.



Le mouvement de hausse a été largement favorisé par une bonne saison de résultats, mais aussi par des chiffres de l'inflation moins élevés que prévu qui sont venus renforcer le scénario de prochaines baisses de taux.



'Les marchés ont grimpé alors que les chiffres des prix de l'inflation en rythme mensuel sont ressortis au-dessus des attentes, ce qui qui signifie qu'il reste du potentiel de progression si l'inflation continue d'évoluer dans la bonne voie', soulignent les équipes de Deutsche Bank.



Si la dynamique du marché reste haussière, les mouvements pourraient se faire plus limités à la veille des résultats de Nvidia, qui constitueront le grand rendez-vous de la semaine demain soir.



Les analystes s'attendent à que le fabricant de processeurs publie des performances supérieures aux attentes sur le trimestre écoulé et dévoile des perspectives meilleures que prévu.



Les investisseurs pourraient par ailleurs être tentés se se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Selon le ton qu'auront adopté les gouverneurs de la banque centrale et la nature de leurs débats, la tendance pourrait se montrer plus volatile en seconde partie de semaine.



'A notre avis les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', préviennent les analystes de BofA.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans poursuit son repli pour enfoncer les 4,43%, reprenant son mouvement baissier de la semaine écoulée qui l'avait ramené à des plus bas d'un mois.



Peu de mouvements sur le front des changes, où l'euro perd un peu de terrain face au dollar, autour de 1,0855.



Sur le front pétrolier, les cours repartent nettement à la baisse après s'être montrés plus ferme la veille en raison de la mort du président iranien, qui fait peser un risque accru d'instabilité au Moyen-Orient



Le baril de brut léger américain recule actuellement de plus de 1,7% à 78,4 dollars.



