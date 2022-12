Wall Street : la modération de l'inflation se confirme

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse mardi matin, rassurée par les derniers chiffres de l'inflation qui confortent le scénario d'une pause dans le cycle des hausses de taux de la Fed.Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais bondissent de 2,2% à 3,8%, annonçant des gains confortables dès le début de la séance.D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 7,1% en novembre par rapport au même mois de 2021, soit son niveau annuel le plus faible depuis la fin de l'année dernière.En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre octobre et novembre, l'indice CPI s'est accru de seulement 0,1% en données brutes et de 0,2% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.Ces chiffres montrent que l'inflation revient progressivement sous contrôle aux Etats-Unis et que la Fed dispose d'un peu de temps devant elle, sans devoir précipiter son durcissement monétaire, ce qui constitue évidemment un élément porteur pour les actions.Ces données confortent surtout le choix de la patience évoqué depuis quelques semaines par la banque centrale, un changement de discours à l'origine du récent 'rally' automnal qui a permis au S&P 500 de reprendre 17%.Tous les yeux vont maintenant se tourner vers la réunion de la Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire entame ce mardi deux jours de réunion.Les statistiques des prix à la consommation publiées ce matin confortent largement le scénario d'une hausse de taux limitée à 50 points de base à l'issue de la réunion qui se clôturera demain.Mais les investisseurs vont aussi surveiller les commentaires de Jerome Powell, son président, afin de déterminer si la banque centrale américaine envisage de ralentir davantage son resserrement monétaire en 2023.Les chiffres de l'inflation, qui renforcent l'hypothèse d'une décélération du rythme des hausses de taux, ont logiquement fait refluer les rendements des emprunts d''Etat américains.Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans revient sous la barre des 3,58% après avoir dépassé le seuil des 3,60% hier.Le dollar souffre lui aussi de la modération de l'inflation, qui éloigne la perspective d'une accélération de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, avec un euro qui revient aux abords de 1,0650.Les cours du pétrole évoluent toujours en hausse sur le marché new-yorkais NYMEX, soutenus non seulement par le froid glacial qui souffle des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi par la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie au vu des chiffres rassurants de l'inflation.Le contrat janvier 2023 sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 2% à 74,7 dollars le baril.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.