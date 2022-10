Wall Street : la poussée des taux inquiète toujours

Bien orientés en début de séance, les indices actions américains ont basculé dans le rouge en seconde partie pour finir sur des replis modérés : le Dow Jones a cédé 0,3% à 30334 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,6% à 10615 points.



Les investisseurs ont été préoccupés par la poursuite de l'envolée des rendements des bons du Trésor américains, le taux à 10 ans ayant ainsi encore pris 10 points de base à 4,23%, tandis que celui à deux ans s'est accru de six points de base à 4,61%.



'Patrick Harker, le président de la Fed de Philadelphie, a réitéré les propos de son collègue de Minneapolis, Neel Kashkari, affirmant que d'autres hausses de taux d'intérêt étaient nécessaires pour freiner l'inflation', explique-t-on chez Wells Fargo.



Ces perspectives renforcées de durcissement monétaire sont venues se conjuguer à des données macroéconomiques du jour assez ternes, comme l'indice des indicateurs avancés du Conference Board qui a reculé de 0,4% le mois dernier.



'Ce nouveau repli qui confirme la trajectoire à la baisse des derniers mois fait penser qu'une récession est de plus en plus probable d'ici à la fin de l'année', a commenté Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



Par ailleurs, les ventes de logements anciens ont diminué de 1,5% en septembre, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de 12.000 la semaine dernière, à 214.000, et l'indice de la Fed de Philadelphie s'est redressé timidement à -8,7 ce mois-ci.



Dans l'actualité des valeurs, les résultats de Tesla ont été largement sanctionnés (-6,6%), le troisième trimestre du constructeur de voitures électriques s'étant montré 'un peu léger sur les revenus automobiles et la marge brute', d'après Jefferies.



Toujours parmi les publications de la séance, les investisseurs ont néanmoins accueilli bien plus favorablement les résultats trimestriels dévoilés par l'opérateur télécoms AT&T (+7,7%) et le groupe informatique IBM (+4,7%).



