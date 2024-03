Wall Street : la prudence s'impose avant la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir en territoire négatif ce mardi, alors que la Fed entame aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,6%, annonçant un début de séance relativement prudent.



Les investisseurs craignent que la tendance haussière qui emporte tour sur son passage depuis le début de l'année puisse être mise à mal par une posture moins conciliante de la part de la Réserve fédérale.



Après un gain de plus de 7% pour l'indice Nasdaq depuis le 1er janvier, et une hausse de 38% sur les 12 mois écoulés, les intervenants n'attendent qu'un petit signal pour commencer à prendre leurs bénéfices.



Ce signe pourrait bien venir de la Fed, dont la promesse de futures baisses de taux a très largement contribué à la hausse des cours sur les marchés cette année.



Dernière des grandes banques centrales à conserver une politique ultra-accommodante, la Banque du Japon a annoncé dans la nuit avoir opéré un changement de cap historique mardi en tournant le dos à huit années de taux négatifs.



Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques les plus récents meilleurs que prévu sont certes de bon augure pour la croissance, mais ils nourrissent également les craintes d'un soutien moins marqué que prévu de la Fed.



Lors des réunions précédentes, la banque centrale avait indiqué qu'elle pourrait procéder à trois baisses de taux cette année, mais le récent réveil de l'inflation pourrait l'amener à ne plus envisager que deux réductions du loyer de l'argent en 2024, selon les analystes.



'On voit bien que le scénario d'un atterrissage brutal de l'économie n'est plus du tout d'actualité', souligne un trader. 'A terme, ce n'est plus l'inflation qui va poser problème, mais la vigueur de la croissance', ajoute-t-il.



Jusqu'ici, la vision positive l'a largement emporté, comme le montrent les niveaux actuels du S&P 500 et du Nasdaq, qui évoluent non loin de leurs plus hauts historiques.



Sur le plan économique, les mises en chantier de logements (+10,3%) comme les permis de construire (+1,9%) sont repartis à la hausse en février, selon des statistiques publiées ce matin par le Département du Commerce.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans se tasse à 4,31%, contre 4,23% la veille, en attendant les annonces de la Fed.



